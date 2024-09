Gericht lehnt Freilassung von Sean «Diddy» Combs erneut ab

Sean «Diddy» Combs (54) wird bis zu seinem Prozess in Haft bleiben. Dieses Urteil fällte ein Bundesrichter am Mittwoch (18. September) in Manhattan in New York City. Zuvor hatten Combs' Anwälte erneut Berufung eingelegt. Nach einer ersten Anhörung am Dienstag lehnte einem Bericht von «Deadline» zufolge am Mittwoch ein weiterer Richter ab, den Rapper unter Bedingungen freizulassen. Es wurde vorgeschlagen, eine Kaution in Höhe von 50 Millionen US–Dollar (umgerechnet circa 44,7 Millionen Euro) zu hinterlegen, sowie regelmässige Drogentests zu absolvieren. Auch wäre Combs unter Hausarrest gestellt worden. Zudem habe der Vorschlag der Verteidigung vorgesehen, dass Combs keinen weiblichen Besuch mehr empfange.