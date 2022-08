Gericht spricht Kobe Bryants Witwe Vanessa 16 Millionen US-Dollar zu

Ein Bundesgericht in Los Angeles hat Vanessa Bryant (40), der Witwe des verstorbenen Basketballstars Kobe Bryant (1978-2020), 16 Millionen US-Dollar (etwa 16 Millionen Euro) Schadenersatz zugesprochen. Das berichten mehrere US-Medien, unter anderem NBC News. In dem Prozess ging es um geleakte Fotos, die Ersthelfer am Ort des Hubschrauberabsturzes aufgenommen und öffentlich geteilt hatten. Bei dem Unfall kamen neun Menschen ums Leben, darunter Kobe Bryant und die 13-jährige Tochter Gianna (2006-2020).