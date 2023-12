Gerichtsmediziner stuft Matthew Perrys Tod als Unfall ein

«Wir waren mehr als nur Cast–Kollegen. Wir sind eine Familie»

Perry wurde vor allem bekannt für seine Rolle in der Kult–Sitcom «Friends». Er gehörte neben Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Matt LeBlanc (56), David Schwimmer (57) und Lisa Kudrow (60) zum Hauptcast der Serie. Die «Friends»–Stars hatten Ende Oktober in einem kurzen Statement gegenüber dem «People»–Magazin erklärt: «Wir sind alle über den Verlust von Matthew zutiefst am Boden zerstört.» Sie machten darin deutlich, wie viel Perry ihnen bedeutet hat: «Wir waren mehr als nur Cast–Kollegen. Wir sind eine Familie.»