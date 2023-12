Gerichtsurteil: Prinz Harry und der Kampf gegen feuerspeiende Drachen

Prinz Harry (39) hat in einem Telefon–Hacking–Prozess gegen den britischen Medienkonzern Mirror Group Newspapers (MGN) einen Teilsieg errungen. Das zuständige Gericht hat entschieden, dass Harry illegal ausgespäht worden sei und ihm Schadenersatz in Höhe von umgerechnet etwas mehr als 160.000 Euro zugesprochen. In einem langen Statement äusserte sich Harry, der nicht anwesend war, nach seinem Erfolg zu der Angelegenheit.