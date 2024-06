«Geriet in Panik»: Naomi Watts über ihre Wechseljahre mit 36

Seit der Gründung hat der Hollywoodstar Ärzte getroffen und in Gremien gesessen, um die neuen Forschungsergebnisse zur Linderung von Symptomen der Menopause zu erfahren und zu diskutieren. Das Unternehmen, das in neue globale Märkte, einschliesslich Kanada, expandiert, bietet zusätzlich zu seinen Produkten Leitfäden zum Verständnis des Übergangs an. Und so lautet Watts' Rat an Frauen, die sich der Menopause nähern: «Fürchten Sie sich nicht, kommen Sie ihr zuvor.»