«Germany's next Topmodel»: 20 Fakten zur 20. Jubiläumsstaffel

12. Auszeichnung

Ihr Einsatz für mehr Vielfalt in der Show zahlte sich für Heidi Klum bereits aus. Am 23. Oktober 2024 wurde sie in München für die 19. Staffel ihrer ProSieben–Show mit dem Blauem Panther in der Kategorie Entertainment ausgezeichnet. «Ich freue mich sehr über den Blauen Panther, insbesondere, dass diese 19. Staffel die Jury überzeugt hat», gab Klum in einem Statement an. «Im Bezug auf Diversity und Toleranz sind wir in der Modewelt leider noch lange nicht da, wo wir sein sollten, deshalb hat das Thema auch in Zukunft Priorität für mich.»