«Germany's next Topmodel» 2025: Wie kamen zwei Shows pro Woche an?

Von Anfang an hatten die Männerfolgen weniger Zuschauer

Zum Staffelstart am 13. Februar, in dem die Frauen zu sehen waren, schalteten laut AGF Videoforschung 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein – ein Jahr zuvor waren es noch 2,32 Millionen. Die Folgen mit den Männern fuhren noch weniger Quote ein. Denn gleich die erste Ausgabe mit den Männern am darauffolgenden Mittwoch stürzte auf 1,06 Millionen. «Die Ergebnisse am Mittwoch sind mehr als bedrückend», urteilte «Quotenmeter» Ende Februar. Die zweite Männerfolge kam immerhin auf 1,16 Millionen, am 5. März sank die Zahl dann aber sogar unter die Million (980.000), am 12. März waren es noch einmal 30.000 weniger. Hingegen schalteten bei den Frauen am Donnerstag immer mindestens 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.