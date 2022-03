«Germany's next Topmodel»: Alle Infos zur beliebten Umstyling-Folge

Mut wird belohnt

Ob die mutigsten Kandidatinnen am Ende für ihr Durchhaltevermögen belohnt werden und bei «Germany's next Topmodel» ganz vorne landen, entscheidet sich erst in ein paar Wochen. Dass es von grossem Vorteil sein kann, sich von seinem bisherigen Look zu verabschieden und den Stylisten zu vertrauen, beweisen drei Kandidatinnen, die am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen konnten.