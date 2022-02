«Germany's next Topmodel»: Auch Heidi Klum muss noch was lernen

Die zehn besten dürfen anschliessend zum Dreh, darunter auch die überambitionierte Sophie (18), die damit endlich mal etwas erreicht hat von dem, was sie sich vorgenommen hat. Auch Lou-Anne, die mit ihrer Mutter angetreten ist, ist froh, sich durchgesetzt zu haben: «Die Mama war ja letzte Woche die beste, jetzt hab' ich mal was bekommen hier!» Für Barbara (68) ist es eine ganz besondere Ehre, im Vorspann der neuen Staffel dabei zu sei. «Ich freue mich so für meine Enkelkinder und Kinder. [...] Die sind bestimmt ganz stolz, wenn sie mich dann sehen.» Beim windigen Shooting am, über dem und im Meer geben die Frauen schliesslich alle eine gute Figur ab. Sophie begeistert: «Ich war einfach so in meinem Element! Es hat sich angefühlt, als hätte ich das gemacht, wofür ich geboren worden bin!»