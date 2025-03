«Germany's next Topmodel»: Body-Shaming-Streit vor Abflug nach L.A.

Aus für «Power–Laura» nach «Power Rangers»–Pose

Ernst wird es für Laura aka «Power–Laura» (25), Lulu, ihre Mutter Katrin (56) – und für Casting–Königin Daniela. Ihr Walk wirkte «schläfrig», «die drei Jobs haben dich diese Woche gerettet», so Heidi. Lulu, der während des Walks schwummrig war, und ihre Mutter gehen den Weg in die nächste Runde. Die positive Nachricht ist mit einem Wermutstropfen verbunden: Beide müssen sich in der kommenden Woche einem Shootout stellen. Treten Mutter und Tochter sogar gegeneinander an? Laura zeigt am Ende des Wald–Walks eine übertriebene Pose, die an die «Power Rangers» erinnert. «Thema verfehlt» lautet das Urteil der beiden Jurorinnen. «Power–Laura» muss den Heimweg ins bayerische Holzkirchen antreten.