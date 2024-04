«Germany's next Topmodel»-Catwalk: Busenblitzer im Football-Stadion

Penthouse–Zank in L.A.

Palmen, Sonne, Hollywood. In Los Angeles zogen die Models dieses Mal nicht in eine Villa, sondern in ein sehr exklusives Penthouse in einem der Wolkenkratzer der Stadt. Für Diskussionen sorgte – nicht zum ersten Mal – die Zimmerverteilung. Lucas und Maximilian stritten um den besten Schlafplatz. Jermaine (20) fühlte sich an sein Praktikum in einem Kindergarten erinnert. Nicht richtig ausgeschlafen wirkte so manches Model dann auch am nächsten Tag. Heidis Models trafen sich in einem Football–Stadion von L.A. zur Fashion–Show des britischen Designers Christian Cowan (27).