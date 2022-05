«Germany's next Topmodel»: Das erwartet die Zuschauer im Finale

Die Finalistinnen

In das Finale der 17. Staffel geschafft haben es fünf Models. Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg, die jüngste Finalistin, wird neben ihrer Mutter Martina (50), die erste Best Agerin eines «GNTM»-Finales, um den Sieg kämpfen. «Wenn Lou-Anne gewinnt, gibt es überhaupt keinen Neid. Ich würde mich sehr für sie freuen. Ich würde dann die üblichen 20 Prozent Provision von ihr kassieren», scherzt Martina vor dem Finale in einem ProSieben-Interview. «Wenn man im Finale steht, dann will man natürlich selbst gewinnen. Aber wenn es die Mama gewinnt, ist das auch okay. Ich gönne es ihr auch, es bleibt ja in der Familie», erklärt Lou-Anne. Luca (20) aus München, Anita (21) aus Neustadt an der Donau und Noëlla (25) aus Berlin komplettieren das Feld der Finalistinnen. Letztere konnte in dieser Staffel die meisten Jobs absahnen.