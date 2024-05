«Germany's next Topmodel»: Datum für das Finale 2024 steht fest

Die aktuelle 19. Staffel von «Germany's next Topmodel» neigt sich langsam dem Ende entgegen. Jetzt hat ProSieben den Termin für das grosse Finale bekannt gegeben. Die Liveshow findet am 13. Juni in Köln statt und wird ab 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn ausgestrahlt.