«Germany's next Topmodel»: Der Finalistinnen-Check

Nicole

Nicole (49) aus Offenbach am Main, rund 33.000 Follower bei Instagram, hat bereits in jungen Jahren gemodelt und sogar mit Klum in einer Model-WG gelebt. Die Best Agerin, die in der Staffel einen Runway-Job bei Kilian Kerners Show auf der Berlin Fashion Week ergatterte, will den Sieg mit nach Hause nehmen, «weil es Zeit wird, dass Frauen Ü40 in unserer Gesellschaft deutlich sichtbarer werden!», erklärt sie im ProSieben-Interview.