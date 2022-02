«Germany's next Topmodel»: Die Älteren werden die Ersten sein

Mykonos, bedecke deine Ohren: Die 28 Anwärterinnen auf den Titel «Germany's next Topmodel» (immer Donnerstags, 20:15 Uhr auf ProSieben) begrüssen in der zweiten Folge kreischend die neue Location auf Griechenland. Die Auswahl der Frauen und Mädchen ist diesmal diverser als jemals zuvor, wie Heidi Klum (48) noch einmal stolz feststellt. Es gibt nicht nur ein «Curvy Model» sondern mehrere. Dazu grosse, kleine, füllige und ältere Frauen und unterschiedlichste Hautfarben - Normschönheit muss nicht mehr sein, so viel ist klar. So kommt es auch zu dem ungewöhnlichen Mutter-Tochter-Duo aus Lou-Anne (18) und Mama Martina (50), die sich getrennt voneinander beworben haben und nun beide in der Show sind.