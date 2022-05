«Germany's next Topmodel»-Finale: Die Kandidatinnen im Check

Am 26. Mai um 20:15 Uhr wird auf ProSieben das diesjährige «Germany's next Topmodel» gekürt. Das Finale findet in den MMC-Studios in Köln statt. Den Familien und Freunden vor Ort sowie den Zuschauern zu Hause wird im «GNTM»-Stil erneut viel Entertainment geboten. Dazu gehören der Top-20-Walk, ein Live-Fotoshooting und die Verleihung des Personality-Awards. Für dieses Event sind die fünf Teilnehmerinnen der Show, die von Model-Mama Heidi Klum (48) in das Finale geschickt wurden, gerade mit den letzten Proben beschäftigt.