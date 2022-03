«Germany's next Topmodel»: Für ein Model wird es ganz knapp

Schon am Anfang der neunten Folge von «Germany's next Topmodel» (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben) hat Lieselotte (66) mit den Nachwehen der letzten Woche zu kämpfen. Zur Erinnerung: Anstatt wie gewünscht als graziles Fashion-Alien über den Laufsteg zu schweben, tat sie mit Gestik und Mimik so, als würde sie die Welt zum ersten Mal sehen. In der Villa erklärt sie den anderen Models nun, woran das lag. Sie hätte kein Wort der Instruktion der englischsprachigen Designer verstanden. Dass diese sich von ihren Posen «veräppelt» gefühlt haben, ist für sie besonders schlimm. «Schönes Kleid und Lieselotte macht was? Voll daneben!», verzweifelt sie unter Tränen.