«Germany's next Topmodel»: Grosses Mutter-Tochter-Halbfinale mit Leni

Halbfinale bei «Germany's next Topmodel» (Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben) - und die Herausforderungen werden natürlich nicht leichter, wie Anita (21) ganz richtig feststellt. Für das Shooting werden die Damen diesmal an die Spitze einer beweglichen Stange installiert, wo sie dann in fast fünf Metern Höhe hin- und herschwanken und posieren sollen. Nach ersten Annäherungsversuchen stellt sich die Akrobatik-Übung für die meisten aber als machbar heraus. Nur Noëlla (25) kämpft mit ihrer Höhenangst, während Lieselotte (66) sich überlegt, ob die Schrauben in ihrem Rücken ihr mehr oder weniger Stabilität bieten...