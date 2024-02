«Germany's next Topmodel»: Heidi Klum trifft die männlichen Models

Die 19. Staffel von «Germany's next Topmodel» hat am Abend auf ProSieben begonnen (auch bei Joyn). Modelmama Heidi Klum (50) begrüsst bekanntermassen in diesem Jahr erstmalig auch männliche Kandidaten in ihrer populären Castingshow. Los geht es am Donnerstagabend mit der finalen Auswahl der Models in Berlin. 10.000 Aspirantinnen und Aspiranten sollen sich zum offenen Casting eingefunden haben, 70 Kandidaten waren indes schon im Vorfeld von Klum vorselektiert worden – darunter auch der erste männliche Teilnehmer, Flugbegleiter Niklas, den Heidi kurzerhand während der Ausübung seiner Arbeit über den Wolken castete.