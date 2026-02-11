«Germany's Next Topmodel» ist zurück: So lief das Casting der Männer

Transmann Jill (44) erklärt: «Ich mags bunt. Ich liebe Farben». Das zeigt sich nicht nur im knall–violetten Outfit, sondern auch unter der Haut, die von Kopf bis Fuss mit bunten Tattoos bedeckt ist. Auch dafür gibt's Platz und Applaus auf der Bühne von GNTM. «Ich bin mein halbes Leben als Frau herumgelaufen», erklärt der heutige Lebenscoach. «Ich habe lange versucht, nicht bunt zu sein. Jetzt lebe ich mich umso mehr aus. Ich bin hier, weil ich endlich Ich bin.»