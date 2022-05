«Germany's next Topmodel»: Mit Alien-Robotern in der Wüste

Lieselotte macht Freestyle

Anita ist dann auch die erste, die vortanzen «darf». In der Jury: Heidi Klum, Chefredakteurin Kerstin Schneider und Ava Max, die ihre eigene Choreografie natürlich in- und auswendig kennt. Anita gibt sich Mühe, den Tanz etwas eleganter rüberzubringen - was dazu führt, dass er vor allem etwas langweilig rüberkommt. Auch Noëlla ist ein bisschen zu steif, findet die Jury. Martina dagegen «killed it» genau wie ihre Tochter Lou-Anne mit ihrer angeborenen Coolness. Bei Luca sitzt jeder Schritt: «Da hat aber jemand geübt», staunt Heidi. Und Lieselotte dagegen macht wie immer ihr eigenes Ding: «Ich hab' ein paar Moves übernommen aus der ersten Hälfte, die zweite Hälfte habe ich mir selbst ausgedacht.» Als es vorbei ist, freut sich auch Heidi: «Ja, du hast es geschafft!» Überraschenderweise enttäuscht Tänzerin Vivien am meisten, was ihr aber (noch) niemand sagt.