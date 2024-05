«Germany's next Topmodel»: Mit Hollywoodstar Thomas Kretschmann am Set

In der 13. Episode (9. Mai) der diesjährigen Ausgabe der Castingshow «Germany's next Topmodel» (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) geht es unter anderem um das schauspielerische Talent der Anwärter und Anwärterinnen auf den Topmodel–Titel. In diesem Jahr müssen sich die Nachwuchsmodels im Zusammenspiel mit Hollywoodstar Thomas Kretschmann (61, «Indiana Jones und das Rad des Schicksals», «Ballon») beweisen.