«Germany's next Topmodel»: Model-Kollaps bei Heidis Tränen-Challenge

«Ich möchte heute gern eure Tränen sehen»

Für die Models fängt ihr emotionales Auf und Ab dieser Folge jedoch gerade erst an. In einem Shoot–Out treten sie in Zweierteams vor Star–Fotograf Lado Alexis Kamera gegeneinander an. Es winkt die Teilnahme an der begehrten Marketing–Kampagne für «GNTM». Heidis Vorgabe für das Shooting: «Ich möchte heute gern eure Tränen sehen.» Marie (21) findet die Aufgabe «cool, aber auch sehr extrem, weil man sich von einer so sensiblen Seite zeigen muss.» Als kleine Hilfe darf sich jede eine Zwiebel aussuchen, die beim Tränenfluss unterstützen soll. Bei manchen reicht es allerdings aus, wenn sie an ihre Familie denken oder ihrem Heimweh freien Lauf lassen. Besonders persönlich berührt von der Aufgabe ist Eva (26). Ihre Mutter ist 2024 nach langer Krebs–Erkrankung verstorben: «Ich möchte unbedingt in die Kampagne, das ist mein absoluter Traum. Meine Mama hilft mir heute bestimmt.»