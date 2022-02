«Germany's next Topmodel»: Neue Konkurrenz und wackelige Auftritte

Heidi Klum (48) geht erneut auf die Suche nach «Germany's next Topmodel». In der Auftaktfolge zur 17. Staffel der Modelshow ging es am Donnerstagabend (3. Februar) auf ProSieben für die Models nach Griechenland. Bei einer grossen Fashionshow in Athen mussten sie sich vor Popstar Kylie Minogue (53) beweisen.