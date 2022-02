«Germany's next Topmodel»: Tränen, Vorwürfe und ein erster Abgang

Bei dem Videoshooting müssen die Topmodel-Anwärterinnen jeweils zu zweit in einem Oldtimer streiten, bis eine von ihnen ruckartig per Knopfdruck an einem Seil mehrere Meter in die Luft gerissen wird. Regisseur David Helmut (35) ist nicht ganz so gelassen wie Noëlla: «Ich habe ein bisschen Angst», sagt er vor dem ersten Dreh. Heidi Klum (48) stimmt ein: «Ich habe auch Angst».