«Germany's next Topmodel»: Umstyling-Folge erzielt Rekordquote

Seit 2006 ist Heidi Klum (48) mit ihrer Castingshow «Germany's next Topmodel» bereits am Start. Und einmal im Jahr begeistert sie die Zuschauer und Zuschauerinnen mit der sogenannten Umstyling-Folge, in der die Nachwuchsmodels sich einer oft krassen Typ-Veränderung unterziehen müssen. So auch am gestrigen Donnerstag, den 10. März 2022. Das Besondere: Laut ProSieben war es die erfolgreichste Umstyling-Folge aller Zeiten. Mit 26,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entpuppte sich die Ausgabe ausserdem als die stärkste reguläre Folge seit immerhin 14 Jahren.