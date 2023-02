«Germany's next Topmodel»: Was machen die Ex-Juroren heute?

Bruce Darnell

Bruce Darnell (65) und seine einzigartigen Fashion-Tipps sind bis heute unvergessen. Stichwort: «Die Handetasche muss lebendig sein». Kaum zu glauben, dass seine «GNTM»-Zeit schon 15 Jahre her ist. Dass wir uns noch immer so gut an ihn erinnern, liegt aber nicht nur an den legendären Ratschlägen, sondern auch an seiner anhaltenden Medienpräsenz. «Wok-WM», «Das Supertalent», «DSDS» - Darnell hatte sich auch nach «GNTM» seinen Platz im deutschen TV gesichert. Doch über die Jahre wurde es auch um ihn ruhiger. 2020 endete seine Zeit in der «Supertalent»-Jury an der Seite von Dieter Bohlen (69). Darnells eigene Show «Surprise! Die Bruce Darnell Show» musste 2021 aufgrund fehlender Quoten abgesetzt werden.