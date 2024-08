«Germany's Next Topmodel»: Was zur Jubiläumsstaffel schon bekannt ist

Frauen und Männer jeden Alters

In der 19. Staffel durften erstmals auch Männer an der Castingshow teilnehmen – das wird, wie bereits bekannt, auch beim Jubiläum so bleiben. In Sachen Alter gibt es nur eine Grenze: Man muss wie zuvor mindestens 18 Jahre alt sein. Nach oben hin ist die Altersspanne offen. «Ich würde es mir so wünschen, dass ich auch wieder ältere Kandidaten und Kandidatinnen bei mir dabeihabe. Bis jetzt haben sich aber nicht viele beworben», gab Klum einen Einblick.