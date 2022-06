Gerüchte: Michael B. Jordan ist angeblich wieder Single

Im März auf dem roten Teppich

«Ich denke, wir sind beide von Natur aus sehr private Menschen. Also entscheiden wir einfach, wenn wir ein Foto machen oder was auch immer, willst du das posten? Tun wir es nicht?», erklärte Unternehmerin Harvey im Juni 2021 im «Bustle»-Interview. «Wir wissen, dass es Menschen gibt, die uns lieben und unterstützen und uns sehen wollen. Also [wollen wir] gerade genug teilen, aber den Grossteil davon nur für uns behalten. Wir versuchen, ein Gleichgewicht zu finden.» Ende März 2022 hatten der Schauspieler und das Model bei der «Vanity Fair Oscar Party» ihr Debüt auf dem roten Teppich gefeiert.