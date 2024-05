Gerüchte um neue «Supertalent»-Jury: Tony Bauer soll dabei sein

In einem kurzen Video, das ebenso auf dem Kanal geteilt wurde, erzählte der Komiker, wie es dazu gekommen ist. Leider müsse er sein «Abenteuer hier bei ‹Let›s Dance' frühzeitig beenden», bestätigte Bauer. Die Energie, die er für das Training brauche, könne er nicht mehr abdecken. Bauer leidet am Kurzdarmsyndrom. Schon in der Kindheit wurde sein Dünndarm entfernt, daher wird er über ein Implantat in der Brust mit Astronautennahrung ernährt.