Gerüchteküche brodelt: Was ist los bei Ben Affleck und Jennifer Lopez?

Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) sind seit 47 Tagen nicht mehr öffentlich zusammen fotografiert worden. Das hat das «People»–Magazin nun nachgerechnet und heizt damit die Gerüchteküche an. In verschiedenen Medienberichten wird über angebliche Spannungen in der Ehe der Hollywoodstars spekuliert. Zuletzt wurden Affleck und Lopez laut «People» am 30. März händchenhaltend in New York City fotografiert.