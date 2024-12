Geschenkaktion in Monaco: Prinzessin Gabriella stiehlt allen die Show

Fürstenfamilie in dunklen und gedeckten Farben

Einzig ihre Mutter griff den weihnachtlichen Ton in ihrem rot–karierten Schal auf. Ansonsten trug die gebürtige Afrikanerin einen weit geschnittenen dunklen Mantel, darunter eine weite dunkle Hose, die in hohe Stiefel gesteckt war. Gabriellas Vater erschien zu dem Anlass in dunkelblauer Jacke, weissem Hemd und grauer Hose. Der Zwillingsbruder des Mädchens, Erbprinz Jacques (10), war zwar nicht so farbenfroh gekleidet wie seine Schwester, aber immerhin trug er eine cremefarbene Jacke mit einem Schal in der gleichen Farbe. Und zur dunkelblauen Hose hatte er beige Sneaker angezogen.