«Geschockter» Wolfgang Lippert wünscht Thomas Gottschalk «viel Kraft»

Diese Worte kommen von einem langjährigen Weggefährten, der genau weiss, welche Bedeutung Gottschalk für Generationen von Fernsehzuschauern hat. Lippert moderierte «Wetten, dass..?» zwischen 1992 und 1993 und trat damals in die Fussstapfen des Showgiganten Gottschalk, der die Samstagabendshow bereits von 1987 bis 1992 prägte. Nach Lippert kehrte Gottschalk zurück und führte erneut von 1994 bis 2011 sowie von 2021 bis 2023 durch die Sendung.