«Geschwister-Ding» zwischen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Sie freuen sich immer noch aufeinander

Klaas Heufer–Umlauf begrüsst die neue Distanz. «Man muss auch in einer langen Beziehung mal Phasen haben, in denen man sich nicht sieht», sagte er: «Dann sind die hohen Feiertage, an denen wir etwas zusammen machen, umso besser.» Auch nach all den Jahren freuen sie sich immer noch aufeinander, bekräftigte der «Late Night Berlin»–Moderator.