Geschworene sprechen Boris Becker schuldig

Boris Becker (54) ist schuldig - zu diesem Schluss kam am Freitagnachmittag die Jury der Strafkammer eines Gerichts in London. Laut übereinstimmenden Medienberichten sei er allerdings nur in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Becker Teile seiner genauen Vermögenswerte in einem Insolvenzverfahren gegenüber seinem Insolvenzverwalter Mark Ford verschleiert hat. Damit droht Becker eine Haftstrafe. Das genaue Strafmass soll am 29. April verkündet werden.