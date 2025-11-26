Geste der Versöhnung: Vin Diesel lobt Dwayne Johnson für UFC-Biopic

Und er wolle Dwayne Johnson feiern, fügte der Schauspieler an. «Ich erinnere mich, dass ich Fans gefragt habe, mit wem sie mich gerne zusammenarbeiten sehen würden, und eine Frau namens Jan hinterliess einen Kommentar, in dem sie schrieb, dass es ihr Traum sei, dass ich mit Dwayne zusammenarbeite. Was folgte, wurde zu einer der dynamischsten Paarungen im Kino, zwei starke Persönlichkeiten, die sich gegenseitig anspornten und etwas Unvergessliches schufen. Als er in die Rolle des Hobbs schlüpfte, tat er dies mit vollem Engagement und hinterliess einen unauslöschlichen Eindruck in der Ruhmeshalle der Universal–Charaktere.»