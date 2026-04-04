«Gestern fast abgedankt»: Samuel Dohmen meldet sich nach Not-OP

In einer neuen Story gibt er ein Update, auch darin betont er, wie knapp es war: «Mir geht's soweit wieder einigermassen, auch die Ärzte haben gesagt, dafür, dass ich gestern fast abgedankt habe, bin ich heute wieder munter.» Er bedankte sich ausserdem herzlich für die «tausend Genesungswünsche und lieben Nachrichten» und schloss seinen Post mit: «Ich hab euch alle lieb, passt auf euch auf und bleibt gesund».