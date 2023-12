Gesund durch die Weihnachtszeit: So kann es funktionieren

Saisonale Köstlichkeiten für die Festtage

Im Winter mögen frische Früchte rar erscheinen, aber es gibt dennoch eine Vielzahl an saisonalen Köstlichkeiten. Äpfel, Birnen, Orangen, und Granatäpfel sind im Winter besonders gut zu bekommen und reich an Vitaminen. Darunter etwa Vitamin C, das das Immunsystem stärkt und vor Erkältungen schützt. Äpfel und Birnen liefern zudem Ballaststoffe, die die Verdauung fördern. Ein Obstsalat oder ein frisch gepresster Saft aus winterlichen Früchten wird so zu einem saisonalen und gesunden Snack.