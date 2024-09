Gesund und vielseitig: Drei spannende Rezepte mit Orangen

Orangen sind nicht nur ein köstlicher Snack, sondern auch wahre Vitaminbomben. Reich an Vitamin C, Ballaststoffen und Antioxidantien, sind sie eine der gesündesten Früchte, stärken unser Immunsystem und sind gleichzeitig extrem vielseitig. Dass sie sich sowohl in süssen als auch in herzhaften Gerichten wunderbar machen, zeigt Jamie Schler in seinem neuen Kochbuch «Orangen – Süsse und herzhafte Rezepte» (ars vivendi). Drei Gerichte mit Orangen gibt es hier.