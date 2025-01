Gesundes Essen für die ganze Familie: Drei Rezepte von Gisele Bündchen

Körperliche und geistige Gesundheit und Ernährung gehen Hand in Hand – das weiss auch Supermodel Gisele Bündchen (44). Die Brasilianerin setzt auf einen ganzheitlichen Lebensstil, der Wohlbefinden und Balance in den Mittelpunkt stellt. In ihrem Kochbuch «Nourish» (seit 4. Januar erhältlich, ZS Verlag) teilt Bündchen, die bald zum dritten Mal Mutter werden soll, in 100 Rezepten ihre Tipps und Geheimnisse für eine ausgewogene und schmackhafte Küche, die Körper und Seele nährt, und für die ganze Familie geeignet ist.