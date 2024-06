Gesundheit und Umwelt: Das sind die Vorteile pflanzlicher Ernährung

Viele Menschen denken bei pflanzlicher Ernährung oder den Stichworten «vegan» bzw. «vegetarisch» direkt an Verzicht. Was setzen Sie dem entgegen?

Meyer: Ich begegne immer wieder Menschen, die erzählen, dass sie früher in ländlichen Gegenden mit dieser heute so schwierig umzusetzenden Ernährung aufgewachsen sind: Fleisch gab es da nur einmal die Woche. Dafür viel Selbstgemachtes, regionales Gemüse, selbst Fermentiertes, Bohnen und so weiter. Es ist also gar nicht so viel Neuerung, sondern eher ein «back to the roots».