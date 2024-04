Gesundheitliche Probleme: Oscarpreisträgerin Anna Paquin geht am Stock

Anna Paquin ist ihrem Ehemann Stephen Moyer dankbar

Paquin gab zudem preis, dass sie auf dem Weg der Besserung sei und dass sie dankbar für die Unterstützung ihres Mannes sei. «Er ist der Mensch, mit dem ich am liebsten spiele.» Sie würde nicht mit ihm zusammen arbeiten, wenn sie ihn nicht für einen hervorragenden Regisseur halten würde: «Ich bin nicht sentimental, wenn es um meine Arbeit geht.» In «A Bit of Light» übernimmt Paquin die Hauptrolle einer alkoholkranken Mutter, die das Sorgerecht für ihre Kinder verliert und ihr zerrüttetes Leben wieder in den Griff bekommen muss.