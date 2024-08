Gesundheitsupdate: Schauspieler Heinz Hoenig soll nach Hause kommen

Doch das ist offenbar nur der Anfang, denn das eigentliche Ziel ist eine Rückkehr des noch künstlich beatmeten Patienten in die eigenen vier Wände. «Diese Woche soll der erste ‹Auslass–Versuch› gestartet werden: Man will die nächtliche Beatmung einstellen. Je nach Verlauf, werden weitere Schritte geplant. Unter anderem ist es das Ziel, die Trachealkanüle zu entfernen, bevor es erst mal nach Hause geht», sagt die Ehefrau des am 24. September 1951 in Landsberg am Lech geborene Künstlers.