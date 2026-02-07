Geteilter Meinung: Zuschauer reagieren auf Ariels Dschungel-Aus

«Die Folge morgen wird also super langweilig»

Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch Userinnen und User, die zu Ariel stehen. Eine schreibt etwa, dass damit «die Staffel jetzt eigentlich auch rum» für sie sei und sie es «lächerlich» finde, dass Ofarim länger als Ariel dabei ist. «Die Folge morgen wird also super langweilig», merkt ein anderer an. «Ich fand die toll. Sehr unterhaltsam», berichtet eine weitere Nutzerin. Eine andere findet es «voll ungerecht», dass Ariel gehen musste.