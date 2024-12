Getrennte Auftritte von Harry und Meghan: Royal mit klarer Botschaft

Wie kann ein Ehepaar an zwei unterschiedlichen Orten gleichzeitig sein? Ganz einfach, indem man sich aufteilt. Was bei jeder «normalen» Ehe wohl für wenig Aufruhr sorgen würde, ist im Fall von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) der Anlass für wilde Spekulationen – vor allem, wenn sich derartige Solo–Auftritte häufen. Auch am 4. Dezember traten Harry und Meghan beinahe zeitgleich und ohne den jeweils anderen auf – er in New York, sie am anderen Ende der USA in Los Angeles. Eine besondere Situation, zu der sich Prinz Harry bei seinem Auftritt beim «The New York Times' 2024 DealBook Summit» zu einem Statement genötigt sah.