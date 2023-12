Getrenntes Weihnachten war für Oliver Pocher «richtige Entscheidung»

In Miami habe er «eine schöne Zeit» verbracht, die aber «schon emotional» gewesen sei, sagt Pocher. Er sei nun auf den Geburtstag seines zweiten gemeinsamen Sohnes mit Amira gespannt, erklärt er in der noch in den USA aufgenommen Folge. Mittlerweile sind er, seine Ex–Frau und die Kinder der beiden wieder in Europa. Denn im Rahmen des Geburtstags ging es für die Patchwork–Truppe in einen Freizeitpark in den Niederlanden.