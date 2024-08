Gewagter Auftritt: Eva Herzigova im Bodysuit auf dem roten Teppich

Eva Herzigova (51) überraschte auf dem roten Teppich beim Filmfestival in Venedig. Zur Premiere des Biopics «Maria» mit Hollywoodstar Angeline Jolie (45) in der Titelrolle erschien das tschechische Model am Donnerstagabend in einem semitransparenten schwarzen Bodysuit in Ganzkörpertattoo–Optik. Darüber trug sie einen schwarzen Neckholder–Umhang mit langer Schleppe, der vorne lediglich die Brust verdeckte, sowie eine knappe schwarze Hose.