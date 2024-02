Gewagter Auftritt: Zendayas Kleid lässt keinen Platz für Unterwäsche

Zendayas Robo–Look sorgte für Erstaunen

Es ist nicht das erste Mal auf der «Dune 2»–Pressetour, dass Zendaya durch ein Outfit für Furore sorgt. Bei der Premiere in London erschien sie in einer futuristischen, silbernen Rüstung. Diese liess aufgrund von zahlreichen durchsichtigen Elementen vor allem an ihrer Kehrseite und dem Brustbereich ebenfalls wenig der Fantasie übrig. Um den Hals trug Zendaya eine mit Diamanten und Saphiren besetzt Kette von Bulgari. Bei dem Ensemble handelte es sich um eine Kreation des französischen Modedesigners Thierry Mugler (1945–2022), der schon vor fast genau 30 Jahren ein Model in das gewagte Outfit steckte.