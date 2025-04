Gewagter Leo-Look: Heidi Klum mit Blutspuren am Dekolleté gesichtet

Heidi Klum (51) hat in New York einen neuen Leo–Look ausgeführt – mit Blutspuren am Dekolleté. Was war da denn nur los? Nach einem Broadway–Besuch wurde die «Germany's next Topmodel»–Moderatorin in einem hautengen Jumpsuit mit auffälligem Animal–Print auf der Strasse gesichtet. Zum Einteiler hatte sie einen dunkelbraunen Trenchcoat in Lederoptik kombiniert sowie eine schwarze Handtasche und eine in Gold verspiegelte XXL–Sonnenbrille.