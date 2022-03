Gewichtszunahme: Pietro Lombardi sagt den Kilos den Kampf an

Pietro Lombardi (29) ist erneut unzufrieden mit seinem Körpergewicht. Auf Instagram teilt er seinen Fans mit: «Ich bin wirklich in meinem Leben noch nie so dick gewesen. Ich hab' so krass zugenommen.» Laut dem Text in seiner Story wiegt der Sänger aktuell 106 Kilo - für ihn «kein Zustand» mehr.